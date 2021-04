Fête sauvage sur les quais de Saône : les organisateurs jugés le 27 avril

Les organisateurs de la fête sauvage, rassemblant près de 300 personnes mardi sur les quais de Saône, seront jugés le 27 avril prochain. Ils ont été déférés ce samedi au parquet de Lyon. Les deux frères âgés de 22 et 26 ans s’étaient présentés ce vendredi au commissariat.



Ils comparaîtront pour “mise en danger de la vie d’autrui” et “organisation d’un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de Covid-19.”



Les deux suspects ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement. Ils risquent jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.