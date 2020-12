Feux d’artifices sauvages : le parquet de Lyon ouvre une enquête

Mardi soir, alors que les Lyonnais s’étaient résignés à célébrer la fête des Lumières depuis chez eux en accrochant des lumignons à leurs fenêtres pour cause de confinement, des feux d’artifice ont explosés de façon simultanées dans toute la ville.



Totalement imprévue et très cinématographique, cette manière de marquer le coup du 8 décembre en dépit du contexte sanitaire a néanmoins causé de l’inquiétude au préfet et au maire de Lyon. Ils ont décidé de saisir le parquet de Lyon.



Une enquête a donc été ouverte pour “mise en danger de la personne” et “infractions à la réglementation sur les artifices du divertissement”. Cette initiative aurait pu avoir de graves conséquences si des retombées de feux avaient eu lieu sur des personnes. La question principale demeure bien sûr de savoir qui est à l’origine de cet événement.



Les principales personnes soupçonnées seraient des supporters de l’OL, en particulier les “Bad Gones”, mais les responsables n’ont pas encore été identifiés à ce stade. C’est ce que l’enquête devrait se charger de découvrir en premier lieu.