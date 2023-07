Feux de forêts : les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse placés en vigilance orange

Le département des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont placé en vigilance orange feux de forêts durant tout le week-end. Selon Météo France, cette alerte fait suite à un « danger élevé ». D’après la météo des forêts, l’indicateur orange signifie que « les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé ».

Pour endiguer les départs de feux suite à l’imprudence des visiteurs, la préfecture de la région PACA a fermé les massifs d’Arbois et de la Côte Bleue ce vendredi. L’accès aux 20 autres massifs est autorisé mais les travaux y sont interdits après 13 heures.

Les gestes à éviter

Dans ce contexte sensible, il est conseillé d’adopter une extrême vigilance en milieu rural et périurbain. Parmi les réflexes à adopter :