Hier soir se tenait la Fighting Night 7 à Sanvignes. Et il y avait environ un millier de personnes selon nos confrères de MontceauNews. Pas moins de 13 combats étaient prévus mais le plus attendus opposaient le Montcellien Mickaël Lacombe au Bosniaque Branisla Malinovic. Et après un bon début de combat du Montcellien c’est finalement le bosniaque qui a pris le dessus et l’a emporté aux points.