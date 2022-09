Fillettes défenestrées au Chambon-Feugerolles : le père mis en examen et écroué

Le père des deux fillettes défenestrées, ce vendredi 16 septembre, au Chambon-Feugerolles (Loire), a été mis en examen ce dimanche pour homicide involontaire et blessures involontaires, rapporte Le Progrès. Il a été placé en détention provisoire.

Âgées de 2 et 4 ans, la première nommée est décédée des suites de ses blessures. La seconde est hospitalisée en réanimation pédiatrique au CHU de Lyon-Bron, dans un état grave.

Le père a eu un trou noir

Les investigations menées n’ont pas permis d’établir que les mineures ont été délibérément projetées par leur père depuis une fenêtre de l’appartement familial situé au 3e étage, d’après le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz. Le père a affirmé s’être endormi et avoir un trou noir, toujours selon le procureur.

La famille était connue et épaulée par divers services médico-sociaux depuis 2020, avec certaines difficultés. Elle était suivie depuis plusieurs mois par les services du secteur social de la commune et ceux du Département. Une mesure d’assistance éducative à domicile, acceptée par le père, devait être mise en œuvre par les services du Conseil départemental. Compte tenu des faits, et de la situation des parents, le juge des enfants sera saisi en assistance éducative de la situation de l’enfant de 4 ans, ajoute le quotidien.