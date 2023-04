Fin de la reconstruction de la passerelle de la Corne et réfection du quai Bellevue

Les cyclistes et les piétons de l’agglomération peuvent désormais traverser la passerelle de la Corne en empruntant le quai Bellevue entre Lux et Saint-Rémy, en direction ou en provenance de Chalon-sur-Saône.



Une réalisation qui s’inscrit dans le schéma cyclable du Grand Chalon destiné à renforcer la pratique du vélo sur le territoire de l’agglomération, notamment pour les trajets domicile-travail.



La reconstruction de la passerelle de la Corne

Le Pont de la Corne faisant preuve de vetusteté avait été fermé à la circulation routière depuis 2020. Afin d’en faire un levier d’attractivité de l’itinéraire cyclable sur lequel il se trouvait, le Grand Chalon a décidé son remplacement par une passerelle piétons-cycles. D’une longueur de plus de 40 mètres, la passerelle a été posée par voie d’eau le 1er décembre 2022 au moyen de 2 grues de 60 tonnes.

La réfection du quai Bellevue à Saint Rémy

La reconstruction de cet équipement s’inscrit dans un projet de réaménagement plus global. Parallèlement, les enrobées des 1,2 kilomètre du Quai Bellevue sur Saint- Rémy ont été refaits avec marquage au sol des logos vélos.

Conçu pour s’inscrire en continuité des travaux menés Route de Lyon, les cyclistes pourront ainsi bénéficier d’un tracé cyclable continue entre le sud de Chalon-sur-Saône, Saint-Rémy et Lux