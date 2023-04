Fin de vie : ﻿les recommandations de la Convention citoyenne

La convention citoyenne sur la fin de vie est reçue ce lundi par Emmanuel Macron.



Après des mois de débats les 184 Français tiré au sort plaident pour une aide active à mourir en l’entourant néanmoins de certaines conditions comme une pleine conscience des malades.



La convention plaide pour une amélioration de la prise en charge de la fin de vie en France. Et une majorité défend une ouverture de l’aide active à mourir.



Une majorité (76 %) de la Convention s’est, par ailleurs, prononcée en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir (suicide assisté ou euthanasie), sous conditions. Un sujet « largement débattu », que les 184 membres de la Convention ont abordé « dans ses dimensions éthiques, médicales, philosophiques et spirituelles » . Mais leur travail « révèle un nuancier d’opinions construit à partir de [leurs] vécus et de [leurs] convictions ».