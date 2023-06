Finale Pro B : l’Elan Chalon remonte en Betclic Elite après sa victoire lors du match 3 contre Chalons-Reims

Dans une ambiance indescriptible au Colisée, l’Elan Chalon s’est imposé ce mardi soir (83-68) dans le match 3 décisif de la finale des Playoffs de Pro B. Grâce à ce succès, les Bourguignons valident leur montée dans l’élite du basket français, deux ans après leur relégation.



C’est le triomphe d’un collectif. Poussés par les 4500 supporters du Colisée, les joueurs de Savo Vucevic l’ont fait ! En s’appuyant sur une défense de fer et sur son leader, Antoine Eito (20 points, 13 passes décisives et 4 rebonds), le club bourguignon a dominé Champagne Basket.



Une fête totale au Colisée et dans la ville de Chalon-sur-Saône après la victoire. Une montée totalement méritée au vu de l’ensemble de la saison. Rendez-vous la saison prochaine en Betclic Elite.

ILS L'ONT FAIT 🥹😭 EN ROUTE POUR LA BETLIC ELITE !!!



Il y a 6 ans jour pour jour nous étions champions, notre seule montée en pro A date de 1996 contre l’équipe de Châlons-Reims. Ce soir, NOUS REMONTONS EN BETLIC ELITE !!!!



MERCI, MERCI, MERCI 🫶🔴⚪️#RougeEtBlanc pic.twitter.com/arQdCA4fR4 — Elan Chalon (@ELANCHALON) June 13, 2023