Fiona : 30 ans de prison requis contre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf

Le ministère public a requis, ce mardi, 30 ans de réclusion contre Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf lors d’un nouveau procès en appel devant les assises du Rhône. Pour rappel, Fiona est décédée en 2013 à Clermont-Ferrand mais son corps n’a jamais été retrouvé.



L’avocat général a estimé que si Berkane Makhlouf était « l’auteur principal » des coups mortels portés à Fiona, Cécile Bourgeon était sa « complice ».



La mère et le beau-père de la fillette sont jugés depuis le 1er décembre à Lyon.

Les avocats de la défense ont conservé la même ligne, à savoir que Cécile Bourgeon n’a porté aucun des coups ayant entraîné la mort de l’enfant et qu’il s’agissait d’un accident.