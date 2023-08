Firminy : un appel à témoins lancé pour retrouver une trentenaire disparue

D’après nos confrères du Progrès, un appel à témoins a été lancé par les forces de l’ordre pour retrouver une jeune femme de 32 ans qui a disparu depuis ce lundi en milieu de journée à Firminy. La trentenaire sortait de l’hôpital et n’a plus donné de nouvelles depuis. Elle mesure 1m77, a les cheveux courts et bruns ainsi que les yeux marrons. D’après le quotidien régional, elle posséderait également un tatouage coloré sur l’avant-bras gauche, et d’autres tatouages sur l’avant-bras droit et sur la cheville gauche. Si vous avez des informations pouvant aider les enquêteurs, contactez immédiatement le 17.