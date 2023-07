Flamme olympique : plus de 1 000 candidatures dans la région

Dans un an se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. A partir du 8 mai 2024, la flamme olympique va parcourir la France. Une flamme avec un design qui a été dévoilé ce mardi. Cette flamme sera alors vêtue d’acier et de couleur argentée. Un design qui a été imaginé par le designer français Mathieu Lehanneur.

A noter que 1.000 personnes se sont portées candidates en Bourgogne-Franche-Comté. Les candidatures se terminent le 30 septembre prochain.

A noter que la flamme olympique va parcourir 12.000 km sur le territoire français à partir du 8 mai. Elle passera notamment par le Mont-Saint-Michel, les Antilles, le château de Versailles, avant d’arriver à Paris le 26 juillet.