Flixbus reprend son activité en France à partir de vendredi

La compagnie d’autocars Flixbus a annoncé une reprise de son activité dans l’Hexagone. À partir de vendredi, la compagnie allemande reprendra ses liaisons en France, avec 100 lignes et 140 destinations françaises et internationales.



Depuis le 6 avril, l’interdiction des voyages “non-essentiels” de plus de 10 kilomètres en France avait contrait l’entreprise à interrompre son activité. Cette restriction de déplacements a été levée ce lundi par l’exécutif.



Flixbus précise qu’un protocole sanitaire très strict, notamment avec le port du masque à bord, sera mis en place pour garantir la sécurité des voyageurs.