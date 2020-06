Flixbux reprend du service dans la Région

Après trois mois passés dans les garages, les Flixbus circule de nouveau dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque trajet respectera un protocole sanitaire strict.

La compagnie de bus annonce une reprise progressive de son trafic. Pour l’instant six lignes sont d’ores et déjà relancées. Il est, entre autre, désormais possible de se rendre à Genève, Milan, Barcelone, Paris ou Clermont-Ferrand.

Plusieurs lignes opérationnelles dès le 25 juin

En plus des destinations actuelles, d’autres villes viendront s’ajouter sur le chemin des Flixbus à partir du jeudi 25 juin. Les Lyonnais pourront alors se rendre par exemple à Brest, Turin, Marseille, Lille, Nantes ou Bordeaux.