Foot (F) : la France s’impose, un nouveau record pour Le Sommer

La première rencontre de l’histoire entre la France et la Macédoine du Nord, s’est soldée par une victoire écrasante des Bleues 7-0 ce mardi, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022.



La rencontre a notamment été marquée par le 82e but d’Eugénie Le Sommer en équipe de France. La Lyonnaise, qui a inscrit un doublé ce mardi soir, devient la meilleure buteuse de l’équipe de France. Jusque-là, le record était détenu par Marinette Pichon avec 81 buts.



Les autres buts de la soirée ont été inscrits par Marie-Antoinette Katoto (21 et 52), Marion Morrent (78) Viviane Asseyi (82) et Elisa De Almeida (92).

La France est en tête de son groupe, à égalité avec l’Autriche. Lors de son prochain rassemblement, l’équipe de France Féminine affrontera de nouveau la Macédoine du Nord au Stade de la Source à Orléans, le 23 octobre.