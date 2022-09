Football : de violents affrontements éclatent entre supporters de Nice et de Cologne en tribunes

Avant le match nul 1-1 entre l’OGC Nice et Cologne ce jeudi soir lors du premier match de poule de Ligue Europa Conference, certains supporters des deux camps se sont affrontés dans les tribunes de l’Allianz Riviera, faisant preuve d’une grande violence. Des jets de projectiles et de fumigènes ont été réalisés et de multiples coups ont été donnés. Les membres de la sécurité ainsi que les policiers présents sur place ont tout fait pour rapidement calmer les heurts. Bien que les torts soient partagés, il semblerait que les Allemands soient à l’origine de ce conflit après avoir provoqué les supporters niçois.

Une nouvelle scène de violence dans les tribunes de football en France qui a engendré un retardement du coup d’envoi de 55 minutes.