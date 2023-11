En actualité sportive, et en football notamment, pourtant à domicile, le GOAL FC s’est incliné hier soir contre Niort en national 2 buts à 3. De son côté le FC Villefranche Beaujolais a concédé le nul contre Rouen 1-1. Côté classement le GOAL FC est 13ème et premier relégable et le FCVB est 5eme.