Football : Hugo Lloris annonce sa retraite internationale avec l’équipe de France

Le gardien emblématique de l’équipe de France Hugo Lloris a annoncé ce lundi 9 janvier mettre un terme à sa carrière internationale avec les Bleus à l’âge de 36 ans. Le portier de Tottenham, anciennement de l’OGC Nice et de l’Olympique Lyonnais, aura cumulé 145 sélections sous le maillot tricolore, en faisant le joueur ayant disputé le plus de matches sous cette tunique devant Lilian Thuram (142). Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Lloris aura accompli de très belles choses et souhaite ainsi partir au bon moment tout en sachant que la relève devrait être prochainement assurée par Mike Maignan (Milan AC).