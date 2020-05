Football : la cérémonie des trophées UNFP annulée

La cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’année en Ligue 1, Ligue 2 et D1 Femmes n’aura pas lieu cette année. Cette annulation est liée à la crise du coronavirus.



Kylian Mbappé ne sera pas élu deux fois de suite meilleur joueur du championnat. C’est l’UNFP qui a confirmé la nouvelle, en précisant que le football français n’avait pas le cœur à la fête en cette période.



La cérémonie de l’année dernière avait souri aux Lyonnais et Lyonnaises. Ferland Mendy et Tanguy Ndombélé se glissaient dans l’équipe-type de la saison, et l’Allemande Dzsenifer Marozsan avait glané le trophée de meilleure joueuse de l’année. L’ancien lyonnais Karim Benzema, avait récolté le trophée de meilleur joueur français évoluant à l’étranger.



Grand favori cette saison, Neymar devra encore attendre avant de soulever à nouveau le trophée de meilleur joueur. Le brésilien l’avait déjà reçu en 2018.