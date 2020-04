Football : les joueurs français actifs pendant le confinement

Plusieurs joueurs ou ex-joueurs de l’équipe de France se montrent particulièrement actifs, hors-football, pendant cette période de confinement. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann et des deux anciens Lyonnais, Corentin Tolisso et Karim Benzema.



Antoine Griezmann va prochainement faire un don en faveur de l’hôpital de Mâcon, son lieu de naissance. Pour le moment, le montant de la donation n’a pas été communiqué mais l’entourage du joueur du FC Barcelone a confirmé que la somme allait rapidement soulager le centre hospitalier.



De son côté, l’ancien Lyonnais Corentin Tolisso est particulièrement actif dans le cadre de l’opération “Tous Mobilisés”. Le joueur du Bayern Munich apporte son soutien à des enfants en situation de handicap, en les appelant directement en visioconférence pour leur plus grand bonheur. Les familles qui souhaitent bénéficier d’un soutien pendant cette période de confinement sont d’ailleurs invitées à se rendre sur le site Internet de la plateforme.



Un autre ex-joueur de l’Olympique Lyonnais s’est lui aussi illustré positivement ses dernières heures. Karim Benzema a mis aux enchères ce vendredi sa tunique dédicacée du Real Madrid. Ce samedi soir, la plus haute offre s’élevait à 3000 euros ! Toutes les recettes de cette vente seront reversées à la fondation des hôpitaux de France.