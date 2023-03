Football : les matches du District de Provence tous annulés en raison de l’agression d’un arbitre

Selon nos confrères de La Provence, la Ligue Méditerranée a décidé d’annuler et de reporter tous les matches du District de football de Provence qui devaient avoir lieu ce samedi 4 et dimanche 5 mars en raison de l’agression d’un arbitre le week-end dernier en Départemental 3. Une décision prise en soutien au corps arbitral souvent malmené dans le football amateur et qui devrait faire un petit peu réfléchir les imbéciles aux bords des terrains.