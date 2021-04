Formule 1 : Le format de sprint qualificatif adopté pour trois GP

Du nouveau sur les circuits. Ce lundi, la Formule 1 a acté un nouveau format de qualification pour trois Grands Prix au cours de la saison. Les qualifications, divisées en trois parties (Q1, Q2 et Q3), vont être remplacées par une seule course appelée la “course sprint qualificative”. Une mini-course de 100 km qui sera organisée le samedi sur deux Grands Prix en Europe, et un hors-Europe.

Le vendredi, une séance d’essai libre sera suivie d’une séance de qualifications pour le sprint du samedi (cela remplace les deux traditionnelles séances d’essais libres). La grille de départ pour le Grand Prix du dimanche sera ensuite déterminée en fonction du classement sur cette unique course (le sprint qualificatif). De plus, les trois pilotes terminant sur le podium se verront attribuer des points (3, 2 et 1 point).

Il s’agit d’un moyen évident pour la F1 de se réinventer afin d’attirer de nouveaux spectateurs en créant plus de spectacle tout en rendant le format plus attrayant. Annoncé par les instances régissant ce sport, ce changement doit encore être officiellement validé par le Conseil mondial du sport automobile en juillet.