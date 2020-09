Formule 1 : Pierre Gasly s’impose au Grand Prix de Monza !

24 ans après Olivier Panis à Monaco en 1996, un Français monte sur la plus haute marche du podium dans un Grand Prix de Formule 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) signe un exploit historique en s’imposant ce dimanche à Monza.



Au terme d’une course pleine de rebondissements, le Tricolore a notamment profité de la pénalité reçue par Lewis Hamilton. Ce Grand Prix a également été marqué par la sortie de route de Charles Leclerc. Au final, Pierre Gasly devance Carlos Sainz Jr. et Lance Stroll.



Avec ce succès historique, le pilote de 24 ans entre dans l’histoire française de la Formule 1.