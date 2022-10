Fort du Saint-Eynard : un jeune homme de 24 retrouvé mort après une chute

D’après nos confrères du Dauphiné Libéré, un jeune homme de 24 ans est décédé dans la nuit de ce samedi 22 à ce dimanche 23 octobre après avoir effectué une chute de plusieurs mètres vers les Fort du Saint-Eynard. Ses amis, avec qui il passait sa soirée, l’ont retrouvé en état d’arrêt cardio-respiratoire et ont alerté les secours avant de tenter de le réanimer via un massage cardiaque. Malgré ces tentatives, poursuivies par les secours à leur arrivée, la victime n’a pas pu être sauvée. Une enquête a été ouverte pour déterminer si la chute accidentelle est bel et bien la piste retenue dans ce drame.