Fos-sur-Mer : près de 170 millions d’euros de produits de luxe contrefaits ont été saisis

Le mercredi 19 avril et les samedis 4 et 11 mai, les douaniers de Fos-Port-Saint-Louis-du-Rhône ont mis la main sur près de 900 000 produits de contrefaçon arrivés de Chine, indique La Provence. Une prise énorme saisie dans plusieurs containers et permise grâce à une indication de l’Unité de ciblage maritime de Marseille.

La direction des douanes a indiqué qu’il y avait plus de 25 000 montres, plus de 400 000 attaches métalliques, vêtements, chaussures, accessoires, 400 000 étiquettes et logos et 7 000 cache-moyeux de grandes marques de luxe de vêtements, chaussures, bijoux et accessoires, d’un coût d’environ 168 millions d’euros.