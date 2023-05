Fos-sur-Mer reçoit Limoges pour finir la saison

En basket, ce mardi soir Fos-sur-Mer va recevoir Limoges à 20h à la Halle des Sports Parsemain à l’occasion de la 34e et dernière journée de Pro A de la saison. Avant la partie déjà, les Sudistes sont certains de descendre et d’évoluer ainsi à l’échelon inférieur l’an prochain en Pro B. L’objectif est donc de prendre du plaisir et de terminer sur une bonne note à la maison pour commencer déjà à préparer au mieux l’exercice de la saison prochaine et une éventuelle remontée immédiate.