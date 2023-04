Fourvière en musique : un concert sur les toits

Un concert de musique électro aura lieu le jeudi 27 avril et dans un endroit bien atypique : les toits de la Basilique.

Ce concert se déroulera sur la plus haute tour de la Basilique, et les spectateurs pourront profiter de l’ambiance depuis la place Saint-Jean où des écrans géants seront installés et retransmettrons l’évènement en direct.

Le DJ set sera composé d’artistes émergents de Lyon et engagés. Bernadette, Gab, El bobby, Soräa, Kangaroo seront de la fête. Et pour rajouter un touche supplémentaire à ce cocktail festif l’artiste Golem viendra illuminer la façade de la Basilique.

L’évènement inédit est organisé par l’association Quai de Saône. Il est gratuit et commencera à 17h et prendra fin à 22h.