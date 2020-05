Fourvière rouvre ses portes au public

Ce mardi 12 mai, le site de Fourvière et ses jardins sont prêts à accueillir leurs visiteurs. En effet, depuis le 17 mars, la basilique, l’esplanade, les jardins et les commerces du site de Notre-Dame de Fourvière étaient fermés, à cause de la crise de COVID-19.

Mais l’équipe de Fourvière a su se réinventer pour continuer à faire vivre ce lieu, même pendant le confinement. Jusqu’au 2 juin, les messes sont retransmises chaque jour à 18h sur YouTube. Il est aussi possible de déposer ses intentions de prière et d’allumer un cierge à distance, via le site Internet. Le lieu a également connu de grands moments comme lorsque Mgr Michel Dubost a béni la ville. Ou encore l’organisation des fêtes de Pâques au Séminaire Saint-Irénée voisin.

Mais malgré la réouverture du lieu, l’équipe de Fourvière veut faire de la sécurité des visiteurs et paroissiens une priorité. Dans un communiqué, il est expliqué que « l’ouverture du site est donc soumise à des règles sanitaires strictes à respecter pour pouvoir accueillir chacun en sécurité, telles que le respect des distanciations sociales et notamment la mise à disposition à la basilique de gel hydroalcoolique ».

Il y est également expliqué que les travaux permettant la réhabilitation et la modernisation du lieu ont recommencé le 20 avril. L’équipe explique alors que « comme pour beaucoup, les pertes financières dues à l’arrêt de nos activités, ont des impacts économiques importants ». Elle demande alors l’aide de tous en appelant aux dons sur leur site Internet.

Horaires d’ouverture à partir du 12 mai :

• Basilique : 8h30-17h30

• Chapelle : 8h-20h

• Jardins du Rosaire : 8h-21h30

• Boutiques : vente sur commandes : par téléphone au 04.78.25.87.99

• Messes : retransmission chaque jour à 18h sur YouTube et sur fourviere.org