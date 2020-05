Fouziya Bouzerda s’oppose au projet de l’Anneau des sciences

Dans un entretien paru ce dimanche matin chez nos confrères du Progrès, Fouziya Bouzerda a estimé que l’Anneau des sciences n’était plus un projet pertinent.



La présidente du Sytral appelle à repenser certains investissements en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle s’est fortement opposée au bouclage du périphérique. “On aura toujours besoin de certaines infrastructures, mais celles qui seront lancées devront faire consensus parce que l’on pourra à peine financer celles qui seront plébiscitées. Partout où l’on va pouvoir répondre avec un changement de comportement plutôt que de lancer des travaux très coûteux, il faudra le faire, affirme Fouziya Bouzerda. Un projet comme l’Anneau des sciences par exemple, n’est plus pertinent. Je considère aujourd’hui qu’il y a des investissements plus pertinents à faire que l’Anneau des sciences.”