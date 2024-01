D’après le Journal de Saône-et-Loire, cinq projets menés par trois entreprises du département ont été lauréats du dispositif France 2030 et vont ainsi bénéficier de 16 millions d’euros d’aides. Trois projets concernent la transformation du bois à Charolles, et les deux autres concernent des innovations vertes à Matour et à Gueugnon.

E.R