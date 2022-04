France : 8 conducteurs sur 10 sont seuls en voiture le matin selon Vinci

Selon une étude publiée mercredi par le gestionnaire d’autoroutes Vinci grâce à des données collectées par des caméras de surveillance placées sur les grands axes, plus de 80% des conducteurs seraient seuls le matin pour se rendre au travail. Sur 1,5 million de véhicules analysés à l’automne 2021 pendant plus d’un mois, à proximité des grandes villes de France, entre 8h et 10h en semaine, 82,6% des automobilistes étaient seuls.



Militer pour le covoiturage et lutter contre l’autosolisme (c’est-à-dire, voyager seul dans sa voiture) sont aujourd’hui les principales pistes du gouvernement pour limiter le trafic et la pollution. Plusieurs solutions sont mis sur la table depuis déjà plusieurs années. Les parkings de covoiturage et les voies réservées au covoiturage se sont développés et devraient encore se multiplier dans les mois à venir.



Le gouvernement travaillerait également sur des projets de plateformes de covoiturage internes aux entreprises.