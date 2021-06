France – Bulgarie (3-0) : les Bleus sont prêts pour l’Euro, Benzema sort sur blessure

C’était la dernière répétition de l’équipe de France avant le début de l’Euro 2021. Devant 5 000 supporteurs étonnamment regroupés dans une même tribune du Stade de France, les hommes de Didier Deschamps ont montré qu’ils étaient prêts pour affronter l’Europe du foot, en s’imposant aisément (3-0) contre des Bulgares trop peu inspirés.

La sortie de Benzema

Les retrouvailles avec le public ne sont pas passées exactement comme les Bleus l’auraient souhaité. Tout avait pourtant bien commencé avec un bijou (certes dévié) d’Antoine Griezmann à la demi-heure de jeu, signant son 37e but avec le maillot tricolore. Mais les cris de la foule présente à Saint-Denis sont vites retombés. Peu après la demi-heure de jeu, Karim Benzema, alors auteur d’un bon début de match, est involontairement percuté par un défenseur bulgare à la suite d’un centre. Touché au-dessus du genou droit, le natif de Bron a dans un premier temps essayé de rester sur la pelouse avec ses coéquipiers, avant d’être contraint de laisser sa place à l’éternel Olivier Giroud. Une sortie sous les acclamations unanimes du public et la peur des millions de téléspectateurs rassemblés devant leurs écrans.

Après la rencontre, les nouvelles étaient plutôt rassurantes concernant la star madrilène. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a précisé que c’était “un coup, d’une béquille”, et qu’il s’agissait d’une sortie pour ne prendre aucun risque. Visiblement, plus de peur que de mal.

Giroud à cinq longueurs du record d’Henry

Encore une fois et malgré un très faible temps de jeu en club, Olivier Giroud a répondu présent sur le terrain avec l’EDF. Dans une seconde mi-temps où l’ancien Lyonnais Hugo Lloris n’a jamais été inquiété, l’attaquant de Chelsea a ainsi pu s’illustrer deux fois, inscrivant son 45e et 46e but en Bleu. Il est désormais à cinq longueurs du record de la légende Thierry Henry, auteur de 51 réalisations en équipe de France.

Un ancien Lyonnais a été plus que convaincant au milieu de terrain contre la Bulgarie. Il s’agit de Corentin Tolisso, remplacé à la 84e minute de jeu. Profitant encore une fois de l’absence d’Adrien Rabiot pressenti comme titulaire, l’emblématique joueur de l’Ouest lyonnais a sublimé l’entrejeu français par ses qualités physiques et sa polyvalence. Difficile d’imaginer que l’ancien joueur de l’OL revient tout juste d’une grosse blessure.

Léo Dubois a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Le seul joueur de l’OL présent dans les 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro devrait malheureusement occuper cette place durant toute la compétition.

Avec cette large victoire, les Bleus ont fait le plein de confiance et doivent maintenant se tourner vers l’Euro 2021. Mercredi prochain, ils font leur entrée en lice contre l’Allemagne à l’Allianz Arena de Munich. Un premier test où les Français devront être à l’hauteur contre des Allemands bien décidés à montrer un visage différent de celui de la dernière Coupe du monde.