France – Bulgarie : l’ultime répétition avant l’Euro

Reporté l’année dernière en raison de la pandémie, l’Euro 2021 débute enfin ce vendredi. En guise de match d’ouverture, la Turquie ira défier l’Italie au stade olympique de Rome. Quant aux Bleus, ils feront leur entrée en lice le 15 juin prochain dans un premier choc contre l’Allemagne, à l’Allianz Arena de Munich. Des Allemands qui ont fait le plein de confiance ce lundi en pulvérisant la Lettonie (7-1), à huit jours de leur premier match de compétition contre la France.

Avant d’aller défier la Mannschaft en terre hostile, les hommes de Didier Deschamps pourront, pour la dernière fois, revoir leurs gammes ce mardi au Stade de France. Comme ultime répétition, les Français accueillent la Bulgarie, n’ayant pas obtenu son billet pour l’Euro 2021.

Le public et Kanté de retour

Après un match facilement remporté contre le Pays de Galles (3-0) à Nice dans un stade vide, l’équipe de France va pouvoir retrouver une partie de son public à Saint-Denis grâce à une dérogation spéciale. En effet, ce sont 5 000 supporteurs qui ont été autorisés à assister à ce dernier match de préparation, en se soumettant à un protocole sanitaire strict.

Ces chanceux pourront ainsi, on l’espère, assister au premier but de Karim Benzema depuis son retour en Bleu. En grande forme contre les Gallois, le pur Gone était passé tout près de faire trembler les filets de l’Allianz Riviera de Nice, ratant un pénalty et touchant le poteau sur le dernier but d’Ousmane Dembélé.

Auréolé d’un titre de champion d’Europe avec Chelsea, l’irrésistible N’Golo Kanté va faire son retour dans l’entrejeu français. De quoi rassurer Paul Pogba et le Lyonnais Corentin Tolisso qui devraient l’accompagner au milieu de terrain. N’ayant que très peu joué cette saison en raison d’une grosse blessure, le natif de l’Ouest lyonnais profite de l’absence de Rabiot légérement touché, et peut ainsi prétendre à intégrer l’équipe type de l’EDF. L’ex-joueur de l’OL s’était notamment illustré contre le Pays de Galles mercredi dernier.

Annoncé comme la doublure de Benjamin Pavard au poste de latéral droit, Léo Dubois devrait une nouvelle fois débuter la rencontre sur le banc. A noter aussi la très probable absence de Kingsley Coman, mis à l’écart du groupe lors du dernier entraînement pour une petite gêne musculaire.

Le coup d’envoi de ce dernier match de préparation avant l’Euro est fixé à 21h10.

La compo probable :

Lloris (cap.) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Tolisso – Griezmann – Mbappé, Benzema