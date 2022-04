France : Lyon dans le top 10 des villes où il y a le plus de covoiturage

L’application de covoiturage Klaxit a publié le classement des villes et des régions qui covoiturent le plus en France. Présente dans le top 10, Lyon se place à la neuvième place.

Ce top 10 a été réalisé sur les trajets de covoiturage en février 2022 et ce ne sont pas forcément les plus grandes villes qui occupent les premières places.

Rouen et 110 169 habitants arrive en tête avec plus de 11 766 trajets effectués, loin devant Lyon et ses 513 275 habitants pour seulement 3 575 trajets en covoiturage.

Un classement par région a aussi été diffusé et dans ce dernier, la région Auvergne Rhône-Alpes se place au quatrième rang, avec 116 116 trajets effectués, loin derrière l’Île-de-France, qui remporte logiquement ce concours avec plus de 143 000 trajets dénombrés en covoiturage.