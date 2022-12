France-Maroc : des axes du centre-ville de Lyon coupés à la circulation

En prévision de la demi-finale de la Coupe du Monde de football opposant les équipes de France et du Maroc, le Préfet du Rhône a pris un ensemble de mesures destinées à encadrer et sécuriser les rassemblements spontanés sur la voie publique.

De 19h30 à minuit, dans l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon,

seront interdits :

• la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors

des lieux réservés à cet effet ;

• la vente d’alcool à emporter ;

• la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1

sur la voie publique ;

• la détention ou le transport de carburant en récipient portable

À partir de 20h00, plusieurs voies seront coupées à la circulation des véhicules, à Lyon, notamment dans les quartiers de la place Bellecour et de la Guillotière ainsi que les quais du Rhône et de la Saône. Le Préfet du Rhône appelle donc les automobilistes à éviter d’emprunter ces axes routiers et ces secteurs du centre-ville.