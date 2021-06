France – Pays de Galles : Griezmann, Benzema, Mbappé associés pour la première fois

Benzema-Griezmann-Mbappé, difficile de faire mieux en Europe, non ? Visiblement, c’est bien ce fantastique trio qui devrait être aligné par Didier Deschamps ce mercredi (21h05) contre le Pays de Galles. Dans le cadre de ce match amical, les Bleus quitteront brièvement Clairefontaine pour se rendre à l’Allianz Riviera de Nice face à des Gallois, menés par leur capitaine Gareth Bale.

L’évènement Benzema

La rencontre se disputant à huis clos, les supporteurs français ne pourront pas assister au retour de Karim Benzema depuis le stade de l’OGC Nice. Mais c’est une certitude, tous les yeux, ou presque, seront braqués sur le petit écran afin de vivre la renaissance du natif de Bron en Equipe de France. Près de six ans après sa dernière convocation et ses deux derniers buts sous le maillot tricolore (le 8 octobre 2015 contre l’Arménie, 4-0), le Lyonnais aura à cœur de signer un retour triomphant. Didier Deschamps n’a toutefois pas encore officiellement décidé de son équipe type pour l’Euro, mais les derniers entrainements (très physiques) confirment cette tendance. De plus, c’est difficile d’imaginer le sélectionneur français faire revenir l’attaquant vedette du Real Madrid pour le mettre sur le banc.

Tolisso pourrait débuter

Au milieu de terrain, un pur Lyonnais pourrait profiter de l’absence de Kanté, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea samedi dernier. De retour d’une grosse blessure et appelé contre toute attente dans cette liste élargie à 26 joueurs, Corentin Tolisso aura de grandes chances d’évoluer dans l’entrejeu aux côtés de Paul Pogba et d’Adrien Rabiot.

Parti pour être la doublure de Benjamin Pavard, Léo Dubois devrait débuter sur le banc ce mercredi.

Les Gallois dans un groupe A corsé

De l’autre côté, le sélectionneur du Pays de Galles vient d’annoncer ce dimanche les 26 hommes qui prendront part à l’Euro 2021, débutant le 11 juin prochain. Parmi eux, on retrouve notamment Daniel James, Gareth Bale ou encore Aaron Ramsey. Ils devront être en grande forme pour sortir d’un groupe A composé de l’Italie, de la Turquie et de la Suisse.

Il s’agit du premier des deux matches amicaux, précédant l’entrée en lice des hommes de Didier Deschamps à l’Euro, le 15 juin contre l’Allemagne. L’autre rencontre étant prévue le 8 juin prochain au Stade de France.

Voici à quoi pourrait ressembler le XI de l’Equipe de France : Lloris (cap) – Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez – Pogba, Tolisso – Mbappé, Griezmann, Rabiot – Benzema.