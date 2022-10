France Services : des portes ouvertes organisées à Gergy du 3 au 15 octobre

À partir de ce lundi 3 octobre et jusqu’au 15 octobre prochain, France Services organise des portes ouvertes à Gergy. Ainsi les visiteurs pourront rencontre des agents et en découvrir davantage sur les différents services grâce à de nombreux évènements. Pour plus d’informations sur le programme à venir, rendez-vous sur le site d’Info Chalon : https://www.info-chalon.com/articles/2022/10/02/73407/les-portes-ouvertes-france-services-a-gergy-c-est-du-3-au-15-octobre-2022/