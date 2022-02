France victimes 71 dévoile son bilan des escroqueries en ligne

Comme chaque année, l’association France victimes 71 a dévoilé son bilan d’activité pour l’année 2021. Cette année, l’association a communiqué sur un thème spécifique, celui des nouvelles formes d’escroquerie comme le phishing, la fraude aux prêts, aux placements, … France Victimes 71 a révélé un bilan qui traduit une augmentation des escroqueries sur Internet. Au total, ce sont près de 30 000 victimes qui se sont adressées à l’association avec 3 056 victimes ont pu être aidées, dont 69 % pour des violences conjugales (1 310 cas), agressions sexuelles (391 cas) et autres violences (479 cas).

Les plus touchés par les escroqueries sont les 36-45 ans et les plus de 65 ans. Si vous êtes une victime, vous pouvez déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Il est possible de contacter l’association et des juristes seront mis à disposition gratuitement pour vous informer sur vos droits et vous accompagner dans vos démarches administratives et judiciaires.

