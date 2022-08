François Hollande va doubler un personnage de dessin animé

C’est un nouveau rôle pour François Hollande. L’ancien président de la République a prêté sa voix pour la saison 6 de “Silex and the City”, une série d’animation diffusée sur Arte et adaptée de l’œuvre du dessinateur Jul.



L’œuvre satirique suit les Dotcom, une famille vivant à l’époque du Paléolithique. Ce n’est pas la première fois qu’un politique prête sa voix pour les besoins de la série. Arnaud Montebourg, Frédéric Mitterrand, José Bové ou encore Anne Hidalgo ont déjà collaboré avec l’artiste.



La sortie de la saison 6 est prévue pour l’automne 2023.