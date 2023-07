Frank Jackson débarque à l’ASVEL

Nouvelle recrue pour l’ASVEL, l’arrière scoreur aux 212 matchs NBA, Frank Jackson intègre le club villeurbannais.

Pour rappel, c’est en 2017 que le joueur est drafté à la 31ème position rejoignant la Ligue avec les Pelicans de New Orleans. Il a ensuite signé deux saisons avec les Pistons de Detroit avant de passer par Utah.



Une vingtaine d’années, 1m94, le natif de Washington quitte les États-Unis direction l’Europe, dans le but d’apporter l’ensemble de ses qualités individuelles à l’équipe. Le Coach de LDLC ASVEL affirme être satisfait de sa venue « Frank à des qualités offensives naturelles, c’est un vrai scoreur, un joueur qui devra donner le ton en attaque. Il avait un vrai rôle en NBA, c’est un signe fort qu’il fasse le choix de nous rejoindre. Il a à cœur de montrer de très belles choses en Europe et de s’imposer comme un leader dans notre équipe » déclare-t-il.

Welcome home Frank Jackson ! 🔥



