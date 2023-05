Fraude fiscale : le gouvernement cible les “ultra-riches”

Le ministre des Comptes Publics a dévoilé les grandes lignes de son plan de lutte contre la fraude fiscale dans un entretien au journal Le Monde . Le gouvernement souhaite augmenter de 25% les contrôles fiscaux “des plus gros patrimoines” .



Gabriel Attal indique vouloir “concentrer les efforts sur [les plus riches] et alléger la pression sur les classes moyennes”. “Chaque fraude est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable”.



Le ministre a également annoncé la création d’un service de renseignement fiscal à Bercy consacré à la lutte contre les grandes fraudes internationales, doté d’une centaine “d’agents d’élite” d’ici la fin du quinquennat, qui utiliseront les techniques de renseignement comme “les écoutes, la captation de données, la pose de balises”.