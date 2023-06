Frédéric remporte la 24e édition de Koh-Lanta

Le directeur commercial de 33 ans et candidat de la 29e édition de Koh-Lanta, Frédéric a remporté la grande finale de cette édition intitulée “Le Feu Sacré” se déroulant dans la péninsule de Caramoan aux Philippines. L’émission avait débuté sa diffusion le 21 février dernier, à raison d’un épisode par semaine chaque mardi soir, et dont l’épilogue s’est terminé hier soir. Ainsi, Frédéric, originaire des Hauts-de-Seine, s’est imposé en finale face à Tania grâce à un plus grand nombre de votes. Pour rappel, les votants sont d’anciens candidats éliminés à partir d’un certain stade du jeu.