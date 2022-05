Fusillade à Lyon : les avancées de l’enquête concernant les circonstances du drame

Tôt dans la matinée du mercredi 11 mai, vers 5h45, Nasreddine D. a été abattu à 150 mètres de chez lui, dans le quartier de Gerland, à la suite d’une rafale automatique, attaque qui a fait également trois blessés parmi les personnes présentes à bord du véhicule qu’il conduisait.

Selon les informations du Progrès, le jeune homme était accompagné de trois autres amis avec lesquels il discutait dans sa Citroën DS lorsqu’une Renaud Mégane grise s’est portée à leur hauteur.

À l’intérieur du second véhicule se trouvaient trois hommes cagoulés, dont l’un des passagers a pris une arme et a tiré en direction de la voiture occupée par Nasreddine D. et ses amis.

Grièvement touché, Nasreddine D. a succombé à ses blessures malgré les tentatives de réanimation du SAMU. Ses passagers ont été blessés mais sont en vie.

Le jeune homme était certes connu de la police pour des vols avec violences mais pas pour des liens avec le banditisme. Les investigations se poursuivent pour tenter de trouver la véritable cause de ce drame, ainsi que les agresseurs.