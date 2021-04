Gabriel Attal confirme un allègement des restrictions début mai

À la sortie d’un nouveau Conseil de défense ce mercredi, Gabriel Attal a pris la parole pour évoquer l’évolution de la situation sanitaire en France. Bonne nouvelle, le porte-parole du gouvernement a indiqué que les restrictions de déplacements et les attestations en journée prendront fin le 3 mai. Toutefois, le couvre-feu devrait être prolongé.



Concernant l’épidémie de Covid-19, le jeune secrétaire d’Etat a expliqué que de premiers effets liés aux mesures mises en place étaient observables, tout en insistant sur l’importance de continuer les efforts : « nous sommes encore très loin d’un retour à une activité médicale normale. » Il précise que la France pourrait actuellement « être au pic ou proche du pic » de la troisième vague de l’épidémie.



Autre annonce importante, l’Inde, extrêmement impacté par le coronavirus, a été ajouté ce mercredi matin à la liste des pays concernés par l’isolement de dix jours obligatoire en arrivant sur le territoire français. Le deuxième pays le plus peuplé du monde rejoint le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Afrique du Sud et la Guyane, déjà concernés par cette mesure.



Pour la tant attendue réouverture des terrasses de restaurants et des lieux de culture, Gabriel Attal ne s’est pas prononcé. Le gouvernement tiendra une conférence de presse ce jeudi, un mois après le dernier rendez-vous. Emmanuel Macron devrait quant à lui prendre la parole dans les prochains jours pour s’adresser aux français.



À noter que le vaccin Johnson & Johnson pourrait être administré en France dès samedi.