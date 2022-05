Gaël Monfils déclare forfait pour Roland Garros

Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé son forfait pour le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros qui aura lieu du 22 mai au 5 juin. C’est via les réseaux sociaux que “la Monf” s’est exprimé : “Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland-Garros, la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court.“

Une déception pour le numéro un français qui pourra se consoler grâce à sa vie familiale. En effet, lui et sa compagne Elina Svitolina, également tenniswoman, ont annoncé la naissance à venir de leur petite fille.