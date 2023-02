Gaëtan Charbonnier nommé joueur du mois de janvier

Alors qu’il a appris lundi que sa saison était d’ores et déjà terminée du fait d’une blessure du ligament croisé du genou, Gaëtan Charbonnier a reçu une meilleure nouvelle ce mardi soir.

En effet, l’attaquant passé par Reims ou encore Auxerre, a été élu joueur du mois du championnat de Ligue 2. En six matchs, il aura inscrit trois buts dont deux qui ont été décisifs face à Caen et Niort. Juste avant de se blesser, il avait également délivré une superbe passe décisive à Krasso pour l’ouverture du score face à Dijon. Une petite consolation pour le joueur de 34 ans qui devient par ailleurs le joueur du championnat le plus titré de l’histoire des Trophées UNFP !