Gambardella : l’OL et l’AS Saint-Priest se hissent en 16es de finale

L’équipe U18 de l’OL, vainqueur de la Coupe Gambardella la saison passée, s’est hissée en 16es de finale de la compétition cette saison en venant à bout du Nîmes Olympique (0-1), ce dimanche, à l’issue des 32es de finale.

Après avoir trouvé le poteau en début de match (9′), les Gones ont fait la différence en fin de rencontre. Réduits à dix suite à l’expulsion sévère de Romain Perret (55′), les joueurs d’Eric Hély et de Pierre Chavrondier ont marqué le seul et unique but de la rencontre par le biais de Prince Mbatshi (74′, 0-1).

L’AS Saint-Priest a suivi le même chemin. Les San-Priots, opposés à Castelnau-le-Crès (Hérault), ont pris un but en première période (29′, 1-0) mais ont fait preuve de caractère pour inverser la tendance lors de la seconde, marquant grâce à des buts de Noa Bamballi (62′, 1-1) et de Lény Duperray (83′, 1-2).

L’OL et l’AS Saint-Priest connaîtront les noms de leurs futurs adversaires ce jeudi 12 janvier, date du tirage au sort, et disputeront leur 16e de finale le dimanche 29 janvier (14h30).