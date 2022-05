Gambardella : une anomalie de 25 ans à réparer pour l’OL

OLYMPIQUE LYONNAIS – STADE MALHERBE DE CAEN, finale Coupe Gambardella, samedi (17h15) au Stade de France.

Avec un attaquant (Roland Vieira) dans les buts, l’OL gagnait la coupe Gambardella devant Montpellier aux tirs au but au Parc des Princes. C’était en 1997, il y a 25 ans. Une éternité pour l’Olympique Lyonnais, pourtant classé systématiquement parmi les meilleurs centres de formation français et européens. Depuis, Lyon a perdu trois finales (2005, 2006 et 2015).

L’équipe U19 d’Eric Hély a l’occasion de laver cet affront ce samedi devant Caen en lever de rideau de la finale de la coupe de France. Ce sera la neuvième finale Gambardella de l’histoire de l’OL, couronné à trois reprises en 1971, 1994 et 1997.

La présentation de la finale de la coupe Gambardella avec l’entraîneur Eric Hély

Le capitaine Yannis Lagha évoque une consécration pour les jeunes

J.H.