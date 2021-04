Garcia à fond contre la Super Ligue

L’entraîneur de l’OL a exprimé vivement son opposition à la Super Ligue :

”Heureusement, si je ne trompe pas, pour l’instant on parle de projet. Et qui dit projet dit que ça peut ne pas se faire. J’espère que ça ne se fera pas. C’est quelque chose de très impopulaire à juste titre. C’est la mort de l’émotion du football. Or, si on joue avec ce jeu là depuis tout petit, c’est pour les émotions. Avec cette formule, il y aurait des grands matchs chaque année avec les mêmes, je trouve que ça perdrait de son charme. Jouer le Bayern Munich est un évènement. Or, si vous perdez contre eux en Super Ligue, vous savez que vous les rejouez la saison prochaine… Bref, je ne vois pas vraiment l’intérêt sportif et émotionnel de la chose. Par contre, je vois bien l’intérêt économique…”

Rudi Garcia au sujet de la Super Ligue

Julien Huët