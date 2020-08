Garcia fait son entrée ce lundi à l’US Open

L’US Open débute ce lundi. Et alors que Benoit Paire est forfait de dernière minute suite à un test de coronavirus positif, la Lyonnaise Caroline Garcia va faire son entrée en lice en fin de journée.

Elle affrontera l’Italienne Jasmine Paolini qui figure au 96ème rang au classement WTA.



La semaine dernière au tournoi de Cincinnati, la Lyonnaise s’est offerte la gagnante de l’US Open 2017, Sloane Stephens, en deux sets (6-3, 7-6) et 1h37 de jeu, avant de s’incliner au deuxième tour face la Biélorusse, Victoria Azarenka.



A noter également, les entrées en lice de Kristina Mladenovic, Gilles Simon et Adrian Mannarino.