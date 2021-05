Garcia se paie Juninho, Aulas répond

Dans une interview accordée à L’Equipe, Rudi Garcia fustige l’attitude de Juninho. L’ex-entraîneur de l’OL règle ses comptes avec le directeur sportif dans des proportions rarement vues dans le milieu du foot. A l’OL, c’est même du jamais vu. Florilège :

“Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n’était pas heureux. Il aurait préféré gagner mais avec ses joueurs. (…) Et les choses se sont vite dégradées. À la trêve hivernale, je suis allé voir Vincent Ponsot, et je lui ai dit : ”Qu’est-ce qui se passe ? Que cherche Juni, à prendre le poste ? Ce n’est pas possible de continuer comme ça. Je lui laisse les clés s’il les veut.”

“Il fait des choses dans mon dos, parle aux joueurs dans mon dos, laisse certains critiquer le coach comme Jean Lucas. Il a manqué d’objectivité et de traitement équitable.”

“Je pense qu’il deviendra un très bon directeur sportif mais il lui faudra de l’expérience. Il est encore trop dans le mode joueur, dans la prise de décision impulsive. Il n’aimait pas l’attitude de certains joueurs mais ne se rendait pas compte qu’il faisait la même chose avec les joueurs sud-américains.”

“On aurait pu échanger sur nos différends mais si c’est marcher sur les plates-bandes de l’autre, ce n’est pas possible. Il réagissait comme un coach. Depuis novembre, il a mis des coups francs contre son camp. J’admire le joueur mais le directeur sportif a manqué de réflexion avant d’agir.”

Entretien exclusif – Rudi Garcia : « Avec Juninho, les choses se sont vite dégradées » https://t.co/uroBzJogtO — Herve Penot (@hpenot_lequipe) May 25, 2021

Jean-Michel Aulas a rapidement réagi, sur son compte Twitter : “Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !”